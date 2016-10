Porto Alegre contará com mais 84 carros com acessibilidade na frota de táxis

O contrato para a prestação do serviço de táxi acessível será assinado nesta sexta-feira (28), às 10h. Com isso, a frota de Porto Alegre passará a contar com 84 novos veículos com acessibilidade – sendo todos zero quilômetro, piso baixo, com ar-condicionado. A assinatura com os permissionários, vencedores da licitação, será realizada no Salão Nobre da Prefeitura da Capital. Os veículos estarão expostos em frente ao Paço Municipal.

O ingresso dos veículos com acessibilidade na frota de Porto Alegre acontece a partir da assinatura da Lei do Táxi Acessível, em 17 de março de 2014, que ensejou a realização de licitação para a seleção dos novos permissionários. As permissões possuem validade por 35 anos.

