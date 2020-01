Acontece Porto Alegre Convention Bureau faz campanha para atrair visitantes nos finais de semana

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

O Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau retomou, neste final de semana, a campanha “POA no Findi”, veiculada nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado pelas redes sociais.

Criada pela entidade para comunicar as tarifas promocionais da rede hoteleira nos períodos com redução de demanda como sextas-feiras, sábados e domingos, a campanha tem como conceito básico mostrar aos visitantes de Porto Alegre as vantagens de estar na cidade nos fins de semana, aproveitando não só as vantagens de uma tarifa especial de hospedagem, mas também dos inúmeros atrativos que a cidade oferece.

Neste sentido, foi desenvolvida uma série de cards temáticos, promovendo a gastronomia, as compras, os jogos de futebol nos estádios locais, a vida noturna, os passeios turísticos, os caminhos rurais, o polo cervejeiro da cidade e a Festa de Navegantes. O POACVB também estuda outras campanhas de estímulo ao turismo com foco nas redes sociais.

