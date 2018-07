Porto Alegre deve ter sol entre nuvens pelo menos até sexta-feira

Nesta segunda-feira (30), Porto Alegre amanheceu com muitas nuvens, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia acompanhado de nebulosidade. Máximas amenas à tarde, entre 16°C e 18°C. Esfria mais no período da noite. Confira abaixo a previsão completa para a semana.

Segunda-feira: o sol predomina no decorrer do dia, apesar de algumas nuvens no céu, mas ocorrem alguns períodos de maior nebulosidade pela manhã. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. A temperatura diminui mais e faz frio na madrugada e à noite. Mínima de 9°C e máxima de 18°C.

Terça-feira: o sol aparece com nuvens ao longo do dia, mas podem ocorrer alguns períodos de maior nebulosidade. O vento sopra fraco do quadrante Sul. A temperatura diminui um pouco e aumenta a sensação de frio. Mínima de 8°C e máxima de 18°C.

Quarta-feira: o sol predomina ao longo do dia com amplos períodos de céu claro. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Sudeste. A temperatura diminui e intensifica a sensação de frio na madrugada e ao amanhecer. Mínima de 5°C e máxima de 17°C.

Quinta-feira: o sol predomina no decorrer do dia, entretanto aparecem algumas nuvens esparsas no céu, mas não se descarta formação localizada de nevoeiro ao amanhecer. O vento sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura sobe mais, mas ainda faz frio na madrugada. Mínima de 8°C e máxima de 20ºC.

Sexta-feira: o sol predomina em parte do dia, porém as nuvens aumentam da tarde para a noite. O vento sopra fraco do quadrante Sudeste. A temperatura se eleva mais. Mínima de 9°C e máxima de 22°C.

Metroclima

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

