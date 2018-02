A prefeitura de Porto Alegre e o Banrisul assinam, nesta terça-feira o contrato de financiamento de 120 milhões de reais, que vai viabilizar a retomada das obras da Copa. Somente em dívidas com as empresas, os valores são da ordem de 45,4 milhões de reais. O ato ocorrerá a partir das 9h30min, no Paço Municipal.

