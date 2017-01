Porto Alegre e outras seis cidades gaÃºchas recebem ambulÃ¢ncias com UTI mÃ³vel

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Porto Alegre deve ganhar maior agilidade com a nova UTI móvel entregue nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer ao prefeito Nelson Marchezan Júnior durante evento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Segundo a prefeitura da Captal, a chegada do equipamento amplia para 29 o número de ambulâncias da cidade, quatro das quais são de suporte avançado, permitindo a prestação dos primeiros socorros em casos mais graves. Nesses veículos, a equipe de atendimento conta com médico e enfermeiro, não apenas socorristas.

Durante o evento, com a presença do governador José Ivo Sartori, outras 60 ambulâncias foram entregues para municípios gaúchos, incluindo sete UTIs móveis (Porto Alegre, Bento Gonçalves, Carazinho, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões e Taquari). Os demais beneficiados receberão uma unidades básicas por município. O Samu já possui 90% de cobertura no Estado.

