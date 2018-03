O chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Qualificação e Promoção do Ministério do Turismo, Hercy Filho, lança nesta quarta-feira, na Capital, a nova versão do Cadastur (Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços Turísticos) para a região Sul. O evento, que será realizado no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, reunirá representantes do setor e dos órgãos de turismo.

Deixe seu comentário: