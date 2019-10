Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau celebra 22 anos, gerando benefícios para turismo

Criado para aumentar o fluxo turístico sustentável, por meio da captação e apoio a eventos, o Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau, celebra, na próxima segunda-feira (14), 22 anos de atividades.

Ao longo do tempo, o Convention Bureau colocou Porto Alegre entre as principais capitais do Brasil e, também, dos países do Mercosul, com potencial para a realização de eventos de qualquer porte e natureza (congressos, convenções, conferências, feiras) de caráter regional, nacional e internacional.

Hoje, o POA CVB se dedica à produção de uma série de projetos para eventos próprios, criados ou desenvolvidos internamente, que são disponibilizados para as organizadoras de eventos. Neste aspecto o Convention de Porto Alegre se posiciona também como agência de inteligência criativa que fomenta negócios, gerando benefícios para toda a cadeia do trade turístico.