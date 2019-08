Porto Alegre é sede de filmagens da série ‘O Cinema e as Cidades’

Está em produção na capital gaúcha a série documental “O Cinema e as Cidades”. Escrita e dirigida por Eduardo Wannmacher (“Depois de Ser Cinza”), a série repensa Porto Alegre a partir da seleção de 20 filmes gaúchos que percorrem 40 anos de cinema urbano feito na capital. A realização é da Pironauta, com coprodução da Firma Filmes, e estreia prevista para 2020 no canal por assinatura Prime Box Brasil. Frederico Mendina (“Xico Stockinger”) assina a produção executiva.

Ao todo serão quatro episódios de 26 minutos cada, com uma seleção não linear de tempo de títulos gaúchos. “Cada episódio tem uma certa aproximação de temas ou de questões ligadas a gênero ou olhares mais contemporâneos ou filmes que dão um início nessa fase do cinema que começa no fim da década de 1970 e vem até hoje”, explica o diretor Eduardo Wannmacher.

Entre os já entrevistados e seus respectivos filmes estão Carlos Gerbase (“Inverno”), Otto Guerra (“Reino Azul”), Giba Assis Brasil (“Ângelo Anda Sumido”), Nora Goulart (“3 Minutos”), Valeria Verba (“Sob Águas Claras e Inocentes”) e Mariani Ferreira (“O Caso do Homem Errado”). A missão de “O Cinema e as Cidades” tem sido a de reunir as muitas vozes de personalidades do audiovisual espalhadas por Porto Alegre e outras localidades.

Segundo o cineasta, Eduardo Wannmacher, a ideia partiu do desejo de ter um registro temporal do cinema feito em Porto Alegre nas últimas quatro décadas. O documentário tece um mosaico dos criadores locais e das transformações da própria cidade enquanto personagem nas telas. O protagonismo da capital gaúcha é o que define o recorte do documentário na seleção dos filmes e também os seus impactos sociais na tela. “A partir do espaço urbano a gente entende uma série de questões, tanto de cinema, quanto sociais, que vão transformando ao longo do tempo”, conclui.

O financiamento da série provem do edital 17/2016 da Secretaria de Estado da Cultura do RS, através do Fundo de Apoio à Cultura, em arranjo com a Agência Nacional de Cinema através do Fundo Setorial do Audiovisual. O projeto encerra sua primeira fase de captação de imagens em meados de agosto e conclui seus trabalhos em 2020.

Equipe técnica

Diretor – Eduardo Wannmacher

Diretora de Produção e Assistente de Direção – Martina Zanetello

Assistente de Produção – Estevão Comelli

Diretor de Fotografia – Thiago Gruner

Assistente de Fotografia/Logger – Rodrigo Scheid

Som direto – Fábio Baltar Duarte

Produtor Executivo – Frederico Mendina

Controller – Tanize Cardoso

Assistente de Produção Executiva – Fernanda Bischoff

Coordenador de Pós-Produção – Frederico Mendina

Montadora – Thais Fernandes

