A pré-venda de ingressos para algumas das atrações do Porto Alegre Em Cena tem início nesta terça-feira, 20, a partir das 13h. As entradas poderão ser adquiridas pelo site uhuu.com/poa-em-cena e também na bilheteria oficial instalada no Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545, 2º piso, em frente à escada rolante), com valores de R$ 5 a R$ 80.

