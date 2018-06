Porto Alegre escolhe a primeira Corte Municipal da Diversidade

A primeira Corte Municipal da Diversidade de Porto Alegre foi escolhida na noite de quinta-feira (28), no salão de eventos do Jockey Clube, em Porto Alegre. Plhavia Moraes foi eleita Miss Diversidade; Sheila Prado, Miss Trans Diversidade; Lucas Costa, Mister Diversidade, e Sara Nunes, Drag Queen Diversidade. Além da comissão julgadora, os candidatos receberam votos pela internet na página do evento. Os vencedores concorrem à etapa estadual que será realizada em setembro na cidade de Cruz Alta.

Promovido por Jeferson Souza, com apoio da SMDSE (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Esporte), por meio da Coordenadoria da Diversidade, da Diretoria dos Direitos Humanos, o evento teve a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Denise Russo, entre os jurados.

“A política de inclusão da gestão municipal mostra uma Porto Alegre mais humana, que valoriza e respeita a diversidade. Conversar com os candidatos criou uma aproximação maior com a comunidade LGBTQI+”, destacou a secretária.

O coordenador da Diversidade, da Diretoria dos Direitos Humanos da SMDSE, Daniel Boeira, ressaltou o significado do momento. “A primeira Corte Municipal da Diversidade dá legitimidade à comunidade LGBTQI+”, afirmou. A escolha da corte fez parte da programação alusiva ao Dia Mundial do Orgulho LGBT. Pela manhã, o Sine da Prefeitura disponibilizou 130 vagas preferenciais.

Emoção

O momento de maior emoção da noite foi a homenagem a Veruska de Matos, a primeira artista travesti do Rio Grande do Sul. Símbolo de resistência e vitória para a causa LGBT, ela brilhou nos palcos das maiores casas noturnas de Porto Alegre desde a década de 1960 e sobreviveu sempre de sua arte. Aos 73 anos, agradeceu a equipe médica do Posto Navegantes que cuida da sua saúde atualmente.

Redenção

A agenda alusiva à data se estende até este domingo (01). No sábado (30), o campo do Parque Farroupilha (Redenção) será palco de um jogo de futebol entre duas equipes formadas por gays: Pampacats x Magia Futebol Clube, das 15h às 16h. A prefeitura é parceira dessa promoção da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e dos movimentos sociais.

No domingo, ocorre a Parada de Luta LGBTQI+, também no Parque Farroupilha (Redenção), a partir das 11h, com os movimentos sociais, Poder Público e iniciativa privada. A Coordenadoria da Diversidade Sexual estará presente com informativos, distribuição de preservativos e, em parceria com o Sindiregis, informações sobre retificação do registro civil de travestis e transexuais.

O evento contará com a apresentação de Roberto do Desobedeça, Glória Cristal e a artista drag queen Silvetty Montila. Todos os eventos terão posto de coleta para a Campanha do Agasalho 2018.

Deixe seu comentário: