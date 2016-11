Porto Alegre está ganhando o Victória, o primeiro hospital veterinário público municipal do país, que vai atender, especialmente, os animais de rua e de famílias em situação de vulnerabilidade e de baixa renda. Projeto só foi possível de se concretizar com uma doação relevante de mais de R$ 7 milhões do empresário Alexandre Grendene. Empreendimento foi entregue num prazo recorde de seis meses. Se fosse pelos tramites normais da área pública levaria mais de 12 meses.

A Melnick Even doou o gerenciamento de todo o processo da obra. Disponibilizando toda a expertise da empresa e de seus executivos para as diversas fases do empreendimento. Desde licença de instalação da obra, a contratação de uma gerenciadora do canteiro de obras e da construtora, equalização de custos, execução de contratos, acompanhamento doandamento das obras, até o processo de aquisição de mobiliário e equipamentos hospitalares. Sempre com a interlocução do representante do doador.

Situado no terreno de 1,2 mil metros quadrados, com dois prédios com área total de 1.694 m²o Hospital Veterinário Victória, contemplará cinco blocos cirúrgicos, quatro consultórios, UTI, setores de quimioterapia, fisioterapia, banco de sangue, farmácia, ambulatório, além de sala de recuperação para 150 cães e gatos e espaço de triagem para outros 120.

Construído para ser uma referênciano país, o empreendimento já foi premiado entre 1.2 mil trabalhos inscritos na 13ª edição do Grande Prêmio da Arquitetura Corporativa, uma das maiores premiações da América Latina, na categoria Edificações Institucionais – Saúde. Projeto doescritório gaúcho Souza & Campelo Arquitetos Associados.

O hospital está localizado na Estrada Bérico José Bernardes, 3489, Bairro Planalto, Município de Viamão-RS.

