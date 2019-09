Porto Alegre foi atingida por mais de 300 raios nessa terça-feira

Devido às chuvas intensas, Porto Alegre recebeu uma descarga elétrica de grande intensidade nessa terça-feira (17). O Aeroporto Internacional Salgado Filho sofreu transtornos com os mais de 300 raios que atingiram a cidade ontem. De acordo com a Fraport, empresa que administra o aeroporto, as operações foram paradas por pelo menos três vezes por questões de segurança.

Segundo levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 310 raios encostaram o chão da capital gaúcha ontem. Apenas entre as 16h e 20h, foram 205 raios. Na análise do Elat, o número é classificado como alto. Ainda conforme o grupo, a estação que mais tem incidências de descargas elétricas é no verão, devido às altas temperaturas e a umidade do ar que favorecem a formação de tempestades e raios.

LEIA MAIS: Tempo fica firme nesta quarta no Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário: