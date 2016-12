Porto Alegre ganha novo serviço de ônibus entre aeroporto e hotéis

A partir desta quinta-feira (8), Porto Alegre passa a contar com serviço diário de transporte diferenciado na ligação entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e hotéis da cidade. Será o POA Express Airport Bus, da empresa Turis Silva Transportes, que obteve alvará da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no dia 1º de dezembro para operar o serviço entre o terminal aeroportuário até a zona Sul da Capital.

A rota do POA Express Airport Bus começará no Salgado Filho, atendendo o fluxo de passageiros dos terminais 1 e 2, e terminará no Hotel Blue Tree Tower Millenium, no bairro Praia de Belas. No trajeto, passará estrategicamente pelo Largo Vespasiano Julio Veppo, região da Estação Rodoviária, e pelo Centro Histórico. Ao todo, o serviço terá paradas de embarque/desembarque em 20 hotéis, além da Churrascaria Galpão Crioulo e do Shopping Praia de Belas.

No itinerário Sul/Norte, o primeiro ônibus sairá do Hotel Millenium às 4h em direção ao aeroporto, onde a previsão de chegada é às 5h15. A primeira saída do terminal aeroportuário em direção ao Centro da cidade será às 6h, chegando na região do bairro Praia de Belas às 7h15. O último horário de saída do Hotel Millenium será às 22h e do Salgado Filho, às 23h30.

O serviço será operado por três ônibus (um reserva) equipados com ar condicionado, calefação, bagageiro, serviço de Wi-Fi e rastreadores. A tarifa do transporte diferenciado será de R$ 8.

De acordo com o proprietário da Turis Silva, Jaime Silva, a iniciativa de implantar o serviço tem origem em solicitação feita à empresa pela Infraero em 2015, depois de a Carris encerrar a linha seletiva S1 Aeroporto/Hotéis iniciada em junho de 2014, com a Copa do Mundo. De acordo com Silva, a empresa se dispôs a atender à demanda e criou a tabela horária de circulação dos ônibus adequada ao fluxo de voos.

