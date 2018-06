Porto Alegre ganha primeiro hotel Laghetto Stilo

A sofisticação e o alto padrão de atendimento característicos da bandeira Lagheto Stilo chegam a Porto Alegre. O Laghetto Stilo Higienópolis abriu suas portas no final de junho em um conceito de um hotel moderno e com conforto e conveniência em uma zona nobre de Porto Alegre que ainda não contava com esse tipo de serviço.

O novo empreendimento oferece 104 apartamentos com três modalidades: ​Stilo, Stilo Superior e Suítes. Os quartos têm uma decoração com requinte, paredes com cor e grandes janelas com uma bela vista do bairro que levam uma boa iluminação natural para as unidades.

A identidade do novo hotel imprime seu estilo na fachada moderna toda espelhada e no hall de entrada com um pé direito duplo. No mesmo local fica o restaurante, que oferecerá o cardápio internacional do Casa Micheletto, situado no Laghetto Viverone, no bairro Moinhos de Vento. O restaurante estará integrado a um bar com música ambiente​ para hóspedes e visitantes relaxarem.

Para tornar a estadia ainda mais aprazível, o Laghetto Stilo Higienópolis preparou alguns mimos para seus hóspedes. Há amenities L’Occitane, possibilidade de escolha do modelo mais adequado no menu de travesseiros.

O terraço foi preparado para ser um espaço de relaxamento, com piscina aquecida, academia de ginástica, spa com banheira de hidromassagem e sauna seca. O hotel foi concebido com o conceito de acessibilidade. Todos os andares possuem quartos adaptados e as principais áreas do Laghetto Stilo têm rampas para facilitar deslocamento de cadeiras de rodas. Um centro de eventos para 200 pessoas está todo equipado para receber eventos empresariais, como reuniões, palestras e workshops.

Está localizado em um dos bairros nobres de Porto Alegre, em uma rua arborizada, na Avenida Inácio Vasconcelos 49, esquina com Plínio Brasil Milano e a poucos metros do Zaffari Higienópolis. Está próximo da Carlos Gomes, rua que reúne uma série de modernos prédios comerciais e é conhecida como novo centro financeiro de Porto Alegre, e a 15 minutos do Aeroporto Salgado Filho.

Com a inauguração do Laghetto Stilo Higienópolis, a Rede Laghetto Hotéis amplia para 15 o número de suas unidades no Estado. A maior rede hoteleira da Serra conta com nove estabelecimentos em Gramado, um em Bento Gonçalves, um em Canela, três em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro.

Estão distribuídos em ​cinco bandeiras – Vivace, Allegro, Viverone, Vertice ​e Stilo,​ que atendem diferentes tipos de clientes. Para os próximos anos, estão em construção, empreendimentos em outras cidades do País, chegando a 20 hotéis em 2021.

