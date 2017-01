Porto Alegre imuniza mais de 3,5 mil pessoas contra febre amarela

Em janeiro, 3.685 doses da vacina contra febre amarela foram aplicadas na rede municipal de saúde, conforme os registros no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. Em todo o mês de janeiro de 2016, foram administradas 899 doses de vacina contra a febre amarela. Os números deste ano são parciais.

Mesmo com o aumento da procura pela vacinação contra a febre amarela, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Imunizações da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde), está mantendo a reposição das doses solicitadas. Mais de 100 salas de vacina estão abertas na rede municipal para imunizar a população, de acordo com o esquema vacinal.

A coordenadora do CGVS, Raquel Cristine Barcella, destaca ainda que para o mês de fevereiro foi solicitado um quantitativo 50% superior ao habitual de doses para o Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (CEVS/SES). Raquel explica que a destinação depende da SES, a partir do recebimento do imunobiológico destinado pelo Ministério da Saúde. Até o momento, não há registro de problemas no abastecimento da vacina contra a febre amarela no País.

Em 11 de janeiro, o CEVS/SES emitiu Alerta Epidemiológico sobre a febre amarela. Entre as recomendações do documento, está a atualização da situação vacinal da população sem vacina ou com o esquema incompleto, além de vacinação de viajantes para áreas de recomendação de vacinação e/ou circulação do vírus amarílico conforme indicação do Ministério da Saúde. Esta vacinação deve ser realizada no período não inferior a 10 dias da sua viagem.

Desde 2010, a Capital é área com recomendação da vacina. Durante todo o ano de 2016, foram aplicadas 36.024 doses da vacina na população de Porto Alegre.

