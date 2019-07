Porto Alegre Inquieta: um movimento coletivo em busca de melhorias para a capital

Já ouviu falar do POA Inquieta? Porto Alegre Inquieta é um movimento coletivo fundado por gaúchos com o intuito de tornar a capital do Rio Grande do Sul uma referência positiva para outros países, estados e cidades. Cezar Paz é o principal idealizador e articulador do movimento, que foi conceitualmente concebido no ano passado, durante o festival South by Southwest, nos Estados Unidos.

Em seu primeiro ano de movimento, o POA Inquieta conseguiu conectar de forma colaborativa mais de duas mil pessoas para articular e desenvolver, de forma relevante, as mais diversas expressões da economia criativa para o progresso da cidade. Atualmente, o movimento já engloba vários projetos para inovação em diversificadas áreas.

Segundo Juan Pablo Boeira, criador do Festival da Transformação e da Innovation Week – festivais de inovação que fazem parte do Poa Inquieta – e também um dos articuladores que contribui com o movimento desde seu início, o grupo fez uma pesquisa, na qual mapeou a economia criativa da capital. Esse mapeamento vai auxiliar novos projetos a serem desenvolvidos. “O movimento se apresenta como um fenômeno social e contemporâneo, sendo um modelo orgânico e sistêmico de inovação social, mas, acima de tudo, uma plataforma habilitadora de pessoas e projetos que caminham a favor da transformação da cidade de Porto Alegre e pela construção de uma cultura cidadã”, explica Boeira.

POA Inquieta desenvolveu seus mandamentos. São eles:

Tolerância ao erro. A cultura do erro como recurso de aprendizado;

Faça! Você não precisa pedir autorização para ninguém;

Ser amável. Somos amáveis com o próximo e conosco mesmo;

Confiar em todas as formas de ação coletiva e criativa;

Realizar Nano-Acabativas;

Não ter regras, e sim acordos de convivência;

Todos são bem-vindos;

Não institucionalizar;

O compromisso não é com o movimento, é com a transformação positiva da cidade;

Trabalhar com a criatividade e com o conhecimento;

Não existe criatividade sem diversidade e muito menos sem sustentabilidade;

Não somos orientados por partidos ou ideologias específicas;

Ser Inquieto.

Se você é uma pessoa inquieta e deseja ajudar a cidade de Porto Alegre a melhorar nas questões de segurança, sustentabilidade, mobilidade, gastronomia, convívio cidadão, arte ou em outras áreas, você pode se cadastrar através do site Porto Alegre Inquieta. O interessado precisa, apenas, inserir alguns dados na seção “Faça Parte” e enviar sua ideia.

