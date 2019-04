Porto Alegre já registra 24 casos de dengue

A capital gaúcha já confirmou 24 casos de dengue até o dia 30 de março, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Do total, cinco são casos importados de outros lugares e 19, autóctones (contraídos na própria cidade).

Os casos autóctones são todos do bairro Santa Rosa de Lima, na zona Norte de Porto Alegre. A prefeitura já promove ações integradas visando interromper a transmissão viral na região. De acordo com a gerente distrital de Saúde da Região Norte-Eixo Baltazar (GDNEB) Barbara Cristina de Azevedo Lima, mais de 800 residências foram visitadas por agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Já a Secretaria Municipal de Saúde realizou 14 ações de pulverização de inseticida no bairro Santa Rosa de Lima, abrangendo 1.578 domicílios. Os pacientes com confirmação de infecção fora da cidade têm histórico de viagem a Fernando de Noronha/PE (2), Belém do Pará/PA (1), Betim/MG (1) e Vitória/ES (1). Um caso importado de infecção por vírus chikungunya também foi confirmado na Capital, em paciente que viajou para o Rio de Janeiro.

Prevenção

A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água em locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em locais fechados como latas, embalagens, copos plásticos, etc. É indicado ainda realização da vacina, além de telas de proteção nas janelas. Outra opção, é a colocação de areia nos vasos de planta. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente.

Deixe seu comentário: