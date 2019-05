Porto Alegre já tem 370 mil pessoas vacinadas contra a gripe neste ano

De acordo com um levantamento atualizado na manhã dessa sexta-feira, ao menos 370 mil pessoas que compõem os grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe já foram imunizadas neste ano em Porto Alegre. Esse contingente representa 61% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde – contemplar 90% de cada segmento populacional considerado de risco para a doença.

O número divulgado pela prefeitura da capital gaúcha abrange as vacinas aplicadas em crianças com idade entre seis meses e seis anos, gestantes, puérperas (mães em até 45 dias pós-parto), trabalhadores da saúde, índios, idosos, professores e pessoas com doenças crônicas.

Para receber a dose, os doentes crônicos precisam apresentar prescrição médica na Unidade Básica de Saúde, indicando o problema de saúde e o motivo para a vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle do SUS (Sistema Único de Saúde) devem se dirigir aos postos em que estão registrados e onde fazem esse monitoramento, sem a necessidade de prescrição médica.

Além dos grupos que compõem o cálculo da meta, também recebem a vacina indivíduos privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, funcionários da segurança pública e integrantes das forças armadas. Dentre esses perfis específicos, o número de doses já alcança 7.173.

O encerramento da campanha de vacinação está previsto para a próxima sexta-feira (31 de maio) em todo o País. Confira a seguir os dados detalhados sobre a cobertura parcial registrada até esta sexta-feira:

– Crianças: 90.391 público / 49.356 doses / 54,6% cobertura;

– Gestantes: 13.976 / 6.663 / 47,6%;

– Puérperas: 2.297 / 1.927 / 83,9%;

– Trabalhadores da saúde: 82.464 / 51.588 / 62,5%;

– Índios: 595 / 776 / 130,4%;

– Idosos: 213.003 / 158.954 / 74,6%;

– Professores: 11.870 / 10.335 / 87%;

– Pessoas com doenças crônicas: 192.446 / 90.518 / 47%;

– Total estimado nos grupos: 607.042 pessoas;

– Total de doses nos grupos: 370.117;

– Índice alcançado em relação à meta do Ministério da Saúde: 60,9%;

– Apenados: 2.724;

– Funcionários sistema prisional: 1.464;

– Policiais e afins: 2.985;

– Total: 7.173.

Caso fatal

No início desta semana, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) confirmou mais uma vítima da gripe A no Rio Grande do Sul. Desta vez, trata-se de uma menina de 11 meses que morava em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Mesmo fazendo parte do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde, a menina não estava vacinada.

A criança foi vítima do vírus H3N2. Os sintomas iniciaram no dia 13. A menina chegou a ser internada, mas faleceu dois dias depois. Essa foi a terceira morte por gripe registrada em 2019 no Rio Grande do Sul. Os outros casos envolveram dois idosos de São Gabriel e Barra do Ribeiro. Eles também pertenciam ao grupo de risco e foram infectados pelos vírus H1N1 e H3N2.

(Marcello Campos)

