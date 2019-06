Porto Alegre lança politicas públicas de saúde para atendimento de pessoas LGBT+

A Prefeitura de Porto Alegre lançou oficialmente um politica de saúde integral para o público LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexuais e Pessoas com Identidade de Gênero Não Binária).

A ação tem como objetivo fortalecer o acesso destas pessoas aos serviços de saúde, com garantia do uso do nome social, acesso à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para o tratamento de problemas psicológicos causados pela discriminação, e ainda a qualificação da rede pública de saúde para minimizar os danos provocados pelo uso excessivo de medicamentos, álcool, substâncias psicoativas, anabolizantes, estimulantes sexuais, silicone industrial e hormônios.

Porto Alegre é a terceira cidade do Estado a ter uma política municipal para o público LGBTI+, as cidades de Canoas e Rio Grande já possuem estas politicas de saúde.