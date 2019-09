Mais de 40 bairros de Porto Alegre ficarão sem água nesta terça-feira

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai realizar obras no Sistema Menino Deus, nesta terça-feira (10), que vão impactar os demais sistemas, especialmente o abastecimento da Zona Leste da cidade. Serão afetados 41 bairros. Em caso de chuva, os serviços serão transferidos para outra data.

Conforme a programação do Dmae, haverá reforma e instalação de equipamentos no Estação de Bombeamento de Água Padre Cacique. Com isso, a interrupção no abastecimento de água está prevista para as 8h30, nos bairros Camaquã, Cavalhada, Cristal, Ipanema, Tristeza e Vila Sétimo Céu. A previsão de normalização é na noite de amanhã.

O abastecimento será interrompido, a partir das 7h, nos bairros Agronomia, Aparício Borges, Azenha, Boa Vista, Bom Jesus, Camaquã, Campo Novo, Cascata, Cavalhada, Centro Histórico, Chácara das Pedras, Cristal, Glória, Higienópolis, Ipanema, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Sabará, Lomba do Pinheiro, Medianeira, Nonoai, Partenon, Pedra Redonda, Petrópolis, Santa Tereza, Santana, Santo Antônio, Teresópolis, Três Figueiras, Tristeza, Vila Conceição, Vila João Pessoa, Vila Nova, Vila São José, Vila Sétimo Céu e Vila Jardim. A previsão de normalização será na noite de terça, podendo demorar mais nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora

Haverá ainda obras na rua Cachoeira, esquina com a rua Quaraí, no bairro Nonoai. A partir das 7h, a água será cortada nos bairros Partenon, Azenha, Cavalhada, Nonoai, Santa Tereza, Vila Nova, Ipanema, Cristal, Santo Antônio, Campo Novo, Belém Velho, Aparício Borges, Cascata e Medianeira. A previsão de normalização também é a noite de terça.

