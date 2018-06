Porto Alegre mantém a imunização contra a gripe até o final do estoque da vacina

Porto Alegre mantém a campanha de imunização contra a gripe para toda a população até o final do estoque da vacina, tendo ainda como prioridade os públicos-alvo, com ênfase para crianças e gestantes, grupos que ainda apresentam as mais baixas coberturas vacinais, segundo a prefeitura da Capital gaúcha.

Desde o início da campanha, em abril, foram vacinadas na cidade 76,25% das pessoas que integram os grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Conforme a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, não há indicativo de reposição de novas doses da vacina no Estado.

O vacinômetro do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações indica que foram administradas 305.848 doses nos grupos prioritários em Porto Alegre. Até quinta-feira (21), os grupos com menor percentual de imunizados permanecem o das crianças (53,35%) e o da gestantes (53,56%). Os demais superaram 60%: professores (78,69%), trabalhadores da saúde (75%), puérperas (81,19%), idosos (86,04%) e indígenas (91,43%). A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de imunização de 90% de cada grupo prioritário. Os dados são parciais e estão sujeitos a revisão.

A Secretaria Municipal da Saúde mantém o atendimento em todas as salas de vacina da rede, com horários diferenciados, de acordo com o funcionamento das unidades, sempre de segunda-feira a sexta-feira, até o fim do estoque da vacina. Nas unidades de saúde, o atendimento vai das 8h às 17h; nas unidades São Carlos e Tristeza e no Centro de Saúde Modelo, das 8h às 22h; e na Clínica de Saúde da Família da Restinga, das 8h às 20h. Como a vacina precisa de no mínimo 15 dias para surtir proteção no organismo, a indicação é de que as pessoas sejam levadas ou se dirijam às unidades de saúde com a maior brevidade possível.

Os gestores da secretaria enfatizam a importância da vacinação, especialmente nos grupos de risco elencados pelo Ministério da Saúde neste ano, pois essas pessoas são as mais suscetíveis às complicações da influenza. Com a imunização, caem os índices das complicações, os números de internações hospitalares, de casos da doença e, consequentemente, dos óbitos decorrentes da gripe.

O número de doses da vacina administradas em Porto Alegre entre 23 de abril e 21 de junho é de 475.047, incluindo 314.723 nos grupos de risco e 106.311 em pessoas com comorbidades. O médico Juarez Cunha, da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, destacou que, ainda que em Porto Alegre a circulação dos vírus que compõem a vacina (H1N1, H3N2 e B) seja restrita, em outras regiões do Brasil, em especial a Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste, há grande circulação, com números crescentes de casos. Desde o início do ano, são investigados 320 casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em moradores de Porto Alegre.

