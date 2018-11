Porto Alegre: Mesa Brasil Sesc promove Encontro da Rede de Solidariedade

Com o objetivo de apresentar o balanço de 2018, o Programa Mesa Brasil Sesc reúne doadores, entidades sociais beneficiadas, voluntários e parceiros que atuam no combate à fome através da redução do desperdício e aproveitamento integral de alimentos. O Encontro da Rede de Solidariedade acontece no dia 21 de novembro (quarta-feira), a partir das 14h30, no Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), em Porto Alegre.

O evento terá apresentação da orquestra da Pequena Casa da Criança, composta por crianças e adolescentes. A entidade atende aproximadamente 600 pessoas e é uma das beneficiadas pelo Programa Mesa Brasil. Além disso, haverá um momento de talk show com representantes de empresas parceiras, entidades sociais e voluntários, para falar sobre o papel do programa Mesa Brasil para cada um desses públicos. Após o bate-papo, ocorrerá a entrega de troféus às empresas parceiras, aos voluntários e aos jornalistas amigos do Mesa Brasil. As entidades sociais que ingressaram no programa este ano serão homenageadas, bem como as entidades que mais participaram de palestras e oficinas, em 2018. Também durante o evento, haverá coquetel na qual os vencedores do concurso Chef Mesa Brasil estarão expondo as receitas ganhadoras.

