Porto Alegre: Mostra Sesc de Cinema reúne sessões gratuitas e debates

Com o objetivo de promover a difusão de obras cinematográficas que estão fora do mercado exibidor brasileiro, acontece em Porto Alegre a II Mostra Sesc de Cinema. Os destaques da programação são os debates na Sala Redenção/ UFRGS (Av. Paulo Gama, 110) com Julia Zanin de Paula (diretora do filme Mãe dos Monstros) e Luciano Scherer (diretor do filme Cosme), no dia 19/11, às 16h; e o debate com Carlos Nazario (diretor do filme Secundas), no dia 20/11, às 16h. As sessões dos filmes acontecem na Sala Redenção, no Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665) e na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), até o dia 6 de dezembro. Além disso, há uma parceria com Cinemonica, que realiza a Mostra dentro da EMEF Deputado Victor Issler, entre os dias 20 e 23 de novembro. Mais informações podem ser obtidas em www.sesc-rs.com.br/centro e pelo telefone (51) 3284-2070.

A Mostra Sesc de Cinema procura democratizar o acesso da população a uma filmografia que expresse a diversidade da produção nacional contemporânea. Por isso, busca por criar cada vez mais um circuito dentro da Mostra Sesc, no qual vários espaços culturais com foco em cinema possam integrar. Já a Mostra dentro de escolas da periferia é uma forma de levar o cinema para pessoas que não teriam acesso em outra circunstância.

