Porto Alegre na Palma da mão será lançado na Feira do Livro, dia 02, às 14h, na área infanto-juvenil

Porto Alegre na Palma da Mão é um projeto de valorização e apropriação urbana que busca aproximar as crianças do Centro Histórico e fazer com que ele se torne objeto de conhecimento e interesse. O lançamento será no próximo dia 02, na Feira do Livro de Porto Alegre, com um bate papo às 14h, na área infanto-juvenil juvenil e logo depois, às 14h30minutos com sessão de autógrafos da obra.

O livro ¨Porto Alegre na palma da mão: a evolução urbana da cidade para quem (ainda) não é urbanista¨ conta a história da nossa cidade e é composto por um corpo principal (102 paginas), que com texto simples e muitas ilustrações, conta a formação e a evolução urbana da cidade e por 9 mapas anexos com roteiros a serem feitos a pé pelas crianças e seus responsáveis. Uma cartela com adesivos com edifícios e espaços especiais da cidade acompanha a publicação.

No site www.portoalegrenapalmadamao.arq.br tem muitas imagens, informações, o porquê de se falar sobre urbanismo para crianças, sobre a autora e a ilustradora e muito mais.

O projeto não tem fins lucrativos. A impressão do livro foi financiada através de uma campanha no Catarse que também viabilizou a doação de 1 exemplar para cada uma das escolas municipais de ensino fundamental de Porto Alegre.

Como a ideia é levar a história da nossa cidade para as crianças, que serão as responsáveis por cuidar dela no futuro e fazer com a valorização do nosso centro histórico e da nosso patrimônio cultural sejam uma realidade para a futura geração, é muito importante para nós a divulgação da nossa participação na Feira e por isso estamos entrando em contato.