Porto Alegre oferece formação técnica gratuita; inscrições estão abertas

A Escola Técnica Estadual Irmão Pedro oferece cursos gratuitos, com duração de dois semestres, para capacitação nas áreas de secretariado, contabilidade e publicidade. O curso é gratuito para aqueles que possuírem certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de junho diretamente no site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul.

A Escola

Há quase sessenta anos no ramo do ensino profissional em Porto Alegre, a Escola Técnica Estadual Irmão Pedro foi a primeira escola técnica do RS. A instituição conta com laboratórios de ensino-aprendizagem, biblioteca climatizada, banco de livros e setores de orientação e supervisão educacional.

Serviço:

O que? Formação técnica nos cursos de Contabilidade, Publicidade e Secretariado.

Inscrições? De 14/06 a 28/06

Onde se inscrever? https://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/matricula.jsp?ACAO=acao5

