Porto Alegre passa a integrar rede global de cidades inteligentes, junto com Londres e outras 31 metrópoles

A Prefeitura de Porto Alegre fechou uma parceria com a Mastercard nesta quinta-feira (19) para integrar a rede colaborativa global de cidades inteligentes (smart cities). O programa Mastercard City Possible possibilita aos municípios parceiros o compartilhamento de informações sobre uso da tecnologia para melhorar a administração pública, capacitar os serviços e melhorar a vida dos cidadãos. A capital gaúcha é a quinta cidade brasileira a se somar ao projeto, depois de Guarulhos, Curitiba, Madre de Deus (Bahia) e Novo Hamburgo. Sem custos para os porto-alegrenses, a parceria tem vigência de 24 meses e poderá ser renovada. O projeto ainda possui 32 metrópoles mundiais, como Londres, Melbourne e Buenos Aires.

Marchezan ressalta que Porto Alegre está prestes a se tornar uma cidade mais inteligente, com menos burocracia e mais transparência com a população. “Estamos trabalhando para modernizar a gestão e implementar o uso da tecnologia nos serviços. Uma das iniciativas é o Pacto Alegre, aliança do poder público e da sociedade civil organizada que pretende transformar a cidade em modelo de inovação”, destaca. A cooperação promove o engajamento da iniciativa privada, do poder público e da academia para aumentar soluções que resolvam as dificuldades urbanas consideradas mais urgentes. É a mesma concepção utilizada pelo Pacto Alegre para tornar a capital polo de referência mundial na área.

