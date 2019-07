Porto Alegre passou a contar com um consulado honorário da Áustria

Uma cerimônia no fim da tarde dessa terça-feira marcou a inauguração do consulado honorário da Áustria em Porto Alegre. A unidade recebeu em dezembro do ano passado o sinal verde do Ministério das Relações Exteriores, em um processo com participação direta da cônsul honorária Kathrin Rosenfield, natural do país europeu e que reside desde 1984 na capital gaúcha.

A abertura da representação diplomática, localizada na Zona Sul, também contou com a presença da embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Giner-Reichl. Em sua primeira visita ao Rio Grande do Sul, ela se reuniu à tarde com o governador gaúcho Eduardo Leite no Palácio Piratini.

Acompanhada do marido, um engenheiro civil, ela elogiou a diversidade cultural e as belezas naturais do Estado, que definiu como “impressionante”. Em seguida, convidou o chefe do Executivo a voltar à Áustria, onde já esteve antes de se eleger governador.

Leite recebeu uma publicação sobre as relações entre os dois países e presenteou a visitante com um livro sobre os hábitos e costumes dos gaúchos. Também exibiu um vídeo institucional sobre os principais desafios e potencialidades que atribuiu ao Rio Grande do Sul.

Irene também percorreu, ao longo do dia, alguns dos principais centros de decisão na capital gaúcha. O périplo incluiu a prefeitura e as sedes da Fetag (Federação da Agricultura) e Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul). Já para esta quarta-feira está prevista uma viagem a Bento Gonçalves, com visitas ao Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) e à empresa Miolo.

Universidades

Na segunda-feira, a embaixadora austríaca esteve na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela visitou o Tecnopuc (Parque Científico e Tecnológico), o Núcleo de Tecnologia em Energia Solar, o Centro de Demonstração em Energias Renováveis e o Laboratório de Energia Eólica.

Em seguida, concedeu palestra na Reitoria da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), na condição de dirigente de entidades na área de energias renováveis. Durante o evento, Irene ressaltou o interesse em intensificar a cooperação entre universidades brasileiras e austríacas. O reitor Rui Oppermann, por sua vez, destacou que a Universidade conta com estrutura científica, tecnológica e cultural propícia a parcerias internacionais.

Ele também salientou que a implantação do consulado honorário amplia as oportunidades de colaboração, especialmente na área cultural, onde atua a já mencionada Kathrin Rosenfield, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS. Também estiveram presentes no encontro a vice-reitora Jane Tutikian, a vice-secretária de Relações Internacionais Emilse Maria Martini, o chefe de gabinete João Roberto Braga de Mello e a professora Luiza Peruffo, da Faculdade de Ciências Econômicas.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: