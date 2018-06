Porto Alegre promove ações no Dia Internacional do Orgulho LGBT

Nesta quinta-feira, dia 28 de junho, é registrado como o Dia Internacional do orgulho LGBT. Para marcar a data em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte programou uma série de atividades. “O dia será marcado por várias ações afirmativas com o objetivo da promoção da igualdade social, como a inserção no mercado de trabalho e o encaminhamento para a troca do Registro Civil de transexuais”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, Denise Russo.

Empregabilidade

O dia inicia com uma ação de empregabilidade para o público LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers e pessoas intersex). Das 9h às 13h, no Sine da prefeitura, localizado na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, haverá um atendimento especial com encaminhamento para entrevistas de emprego, emissão de Carteira de Trabalho e atividades especiais como rodas de conversa com representantes da comunidade LGBTQI+ que já estão inseridos no mercado de trabalho. O evento terá também a participação do Sindiregis, para informações sobre retificação do Registro Civil da população de travestis e transexuais e encaminhamentos gratuitos de 2ª vias de certidões.

Corte da Diversidade

Na noite de quinta-feira, a partir das 20h30min, no salão de eventos do Jóquei Clube de Porto Alegre ocorre a primeira edição da escolha da Corte da Diversidade de Porto Alegre. São 43 candidatos inscritos que concorrem a quatro categorias: Miss, Miss Trans, Mister e Drag Queen. Além da comissão julgadora os candidatos recebem votos pela Internet na página do evento, o que tiver a foto mais curtida passará automaticamente para a final.

O organizador do evento, Jeferson Souza, ressalta a importância da atividade. “Com a corte poderemos ser melhor representados na sociedade de Porto Alegre, teremos mais visibilidade com ações sociais e maior participação nas causas LGBTQI+”. O coordenador da Diversidade, da Diretoria dos Direitos Humanos da SMDSE, Daniel Boeira, destaca o significado do momento. “Pela primeira vez Porto Alegre terá sua corte da diversidade, isso materializa que a cidade acolhe seus diferentes e dá legitimidade à comunidade LGBTQI+”, destaca.

Critérios de seleção na fase semifinal

Beleza; Desenvoltura na passarela – elegância e porte no desfile; Entrevista prévia com jurados; Simpatia; e Pergunta dos jurados aplicada aos 5 finalistas

A agenda se estende até o dia 30 de junho, no Parque Farroupilha (Redenção), onde ocorrerá um jogo de futebol entre duas equipes formadas por gays: Pampacats x Magia Futebol Clube, das 15h às 16h. A prefeitura é parceira desta promoção da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos e dos Movimentos Sociais.

Deixe seu comentário: