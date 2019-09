Porto Alegre recebe 11º Congresso Brasileiro de Dinâmica dos Grupos

Com o intuito de debater sobre inovação, o impacto que novas empresas estão causando no cotidiano das pessoas, e a forma de conduzir os negócios, a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos (SBDG) traz à porto alegre o 11º Congresso Brasileiro de Dinâmica dos Grupos, nos dias 27 e 28 de setembro. O evento, que acontece no Hotel Plaza São Rafael, vai explorar temas como a diversidade e a dinâmica dos grupos.

Empresas que possuem dinâmicas e processos estruturados de diversidade e inclusão, segundo dados mundiais da consultoria Mckinsey, lucram 33% a mais que empresas que não são diversas, bem como inovação e disrupção em educação que se relaciona diretamente com processos de grupos e governança de resultados nas empresas.

Efeitos pontuais da dinâmica de grupo

· economia de recursos;

· redução do nível de estresse coletivo/individual;

· cumprimento das metas;

· eliminação do processo de culpabilidade entre os membros;

· maximização das potencialidades de cada indivíduo;

· entendimento dos limites do grupo/equipe/indivíduo.

Para mais informações acesse www.cogressodinamicagrupos.com.br ou ligue (51) 3028-9114.

