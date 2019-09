Porto Alegre recebe 1º Seminário de Turismo Urbano

O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região e a Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo promovem, nesta sexta-feira (27), o 1º Seminário de Turismo Urbano, às 13h30, no auditório da entidade (Rua Barros Cassal, número 180, conjunto 801). A iniciativa é fomentada em nome do Dia Mundial do Turismo.

Segundo o vice-presidente do Sindha, Sandro Zanette, a prática do turismo pode apresentar diversas variações, dependendo do local e do público. Ele ainda afirma que o turismo urbano pode ser um dos mais rentáveis para o setor. “O avanço da globalização e a facilitação dos processos de translado têm aumentado o número de turistas nas cidades, em especial, nas Capitais. Queremos mostrar que é possível fazer do turismo um aliado na fomentação econômica de Porto Alegre, pois a tendência é que o segmento cresça cada vez mais nas próximas décadas”, disse.

O Dia Mundial do Turismo é celebrado no dia 27 de setembro, desde 1980. Foi escolhido pela Organização Mundial de Turismo por ser a data em que entraram em vigor diretrizes marcantes para o turismo global. A comemoração anual tem o objetivo de chamar a atenção para a importância do setor.

Veja a programação do evento:

13h30 – Turismo de Negócios e Eventos

Mediação – Sandro Zanette

Marta Rossi – CEO da Rossi e Zorzanello Feiras e Empreendimentos

Mauricio Cavichion – diretor de Tribeca Eventos/SP

Paulo Kruse – presidente do Sindilojas

15h – Atrativos turísticos

Mediação – Abdon Barreto Filho

Carlos Alberto Santos de Lucena – diretor do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS

Diego Machado – presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias

Jessé Oliveira – diretor da Casa de Cultura Mario Quintana

16h20 – Políticas públicas para o Turismo Urbano

Mediação – deputado estadual Sebastião Melo

Claudia Mara Rosa – secretária de Turismo de Guaíba

Deivid Schu – diretor de Turismo de Novo Hamburgo

Leandro Balardin – diretor de Turismo e Eventos de Porto Alegre

