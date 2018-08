Porto Alegre recebe a 2º edição do Festival Sul-Americano de Cerveja

O mês de agosto promete ser agitado para os apreciadores de cerveja artesanal. Nos dias 10, 11 e 12 ocorre a 2º edição do Festival Sul-Americano de Cerveja, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre. Ao todo, mais de 30 cervejarias levarão seus rótulos para um público estimado em mais de 10 mil pessoas.

Com a realização da Scalco Produções e apoio do SEBRAE, a 2º edição do Festival Sul-Americano de Cerveja promete trazer a Porto Alegre um pouco mais sobre a cultura das cervejas artesanais. Entre as mais de 30 cervejarias confirmadas, estão Bodedrown, Hunsruck, Landsberg, Urwald e Zapata. Além da degustação, o evento contará com opções gastronômicas, exposição e comercialização de produtos ligados ao mundo cervejeiro. Para deixar a experiência ainda mais animada, haverá atrações musicais nos três dias de Festival. Entre as atrações estarão as bandas AC/DC Cover, Só Creedence, Dedo de Dama, Jovem Ainda, além dos músicos Bruno de Ros, Bibiana Petek e Rafael Malenotti, vocalista da banda gaúcha de rock Acústicos e Valvulados.

Durante o evento, ocorrerá o 17° Encontro de Colecionáveis Cervejeiros. Entre os colecionadores estará Ronaldo Lague, dono da segunda maior coleção de latas de cerveja cheias da América Latina. Há mais de 40 anos colecionando, Lague já rodou o Brasil e o mundo e possuiu no seu catálogo mais de 11 mil latas de diferentes marcas.

Na sexta-feira, os portões abrem das 18h à 1h, no sábado, das 15h à 1h e no domingo, das 15h às 21h. Para incentivar a comemoração de Dia dos Pais, a entrada de pais acompanhados dos seus filhos será gratuita no domingo (12), mediante apresentação de documentos.

O valor dos ingressos é de R$ 15 na sexta e no domingo e R$ 20 no sábado, além de ter a opção do combo (entrada para os três dias) por R$ 40. A compra pode ser feita por meio do site do Sul-Americano na aba de ingressos ou diretamente na plataforma online Minha Entrada. Em breve, também será possível adquiri-los em pontos de venda físicos, em Porto Alegre.

Mais informações do evento e compra dos ingressos no site http://www.sulamericanodecerveja.com.br/

