Porto Alegre recebe a 7ª edição da Jazz Week

Com a proposta de homenagear um dos estilos musicais mais bem marcado pela improvisação, pelo o swing e pela liberdade instrumental, entre os dias 03 e 08 de julho, acontece a Jazz Week, reunindo artistas consagrados e novos nomes da cena, no London Pub & Bistrô (Rua José do Patrocínio, 964), em Porto Alegre.

O evento, que está em sua sétima edição, propõe um grande encontro musical abrindo as portas da casa para o público apreciador da sonoridade e para aqueles que quiserem experimentar momentos de boa música, apresentando os mais variados temas clássicos e ainda as composições autorais de um grande time de artistas.

A Jazz Week oferece uma programação que busca traduzir o atual momento da cena jazz na cidade, com músicos de várias gerações, alguns já bastante conhecidos pelo público e outros com um tempo mais curto de estrada, mas com uma enorme versatilidade e talento.

Para esta edição, o time escalado conta com nomes como: Terra Brasílis (03/07), Jazz Marmontel Trio (04/07), Quarteto Quinzê (05/07), Marmota (06/07), Quintéto Jazz (07/07) e Jorginho do Trompete Especial Kind of Blue (08/07). “A ideia é reunir os artistas consagrados e as novas descobertas da cena transformando este encontro numa troca de experiências sonoras incrível”, explicou a idealizadora do projeto e produtora da casa, Sandra Gil.

Além das atrações musicais, o espaço conta ainda com uma série de delícias gastronômicas que segue bem os padrões de pubs londrinos. A casa dispõe de uma grande seleção de vinhos, espumantes e drinques clássicos, uma carta de drinques autorais e mais de 30 rótulos de cervejas artesanais regionais. Dentre os pratos, com opções vegetarianas, destacam-se os hambúrgueres artesanais, as sopas caseiras, os risotos e os baguetes.

“A ideia é que o público viva esta experiência do início ao fim. Sendo recebido com este clima mais intimista, em um espaço aconchegante e que ainda oferece uma gastronomia especialmente elaborada para que seja uma vivência completa”, salientou o proprietário do espaço, Toni Missel.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos antecipadamente através do site Sympla (https://www.sympla.com.br/jazz-week-london-pub-3-a-8-de-julho__310738). A novidade desta edição é que o público já pode garantir, através do mesmo link, ingressos para mais de um show da semana. Para quem preferir, também estarão disponíveis ingressos na hora e no local. A reserva de mesas ocorrerá somente mediante aquisição antecipada de ingressos.

SERVIÇO:

O QUE: JAZZ WEEK

QUANDO: De 03 a 08 de julho (os shows têm previsão de início às 22h e encerramento à meia-noite, exceto no dia 08/07, domingo, com início às 21h e encerramento às 23h. A casa abre às 19h (exceto domingo, às 18h) e fecha às 2h)

ONDE: London Pub & Bistrô (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

INGRESSOS: Antecipados pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/jazz-week-london-pub-3-a-8-de-julho__310738) e na hora e no local.

