Porto Alegre recebe a palestra de Storytelling do Mesas TI

Storytelling é uma forma de manter a atenção das pessoas, baseado em inquirições sobre como contar histórias e atrair a atenção do consumidor de forma interessante, por exemplo. Este será o tema do Mesas TI deste mês, no dia 19 de setembro, entre 11h30 e 14h, no Hotel Deville, na Capital (Av. dos Estados, 1909). A palestra sobre Storytelling será conduzida por Fernando Palacios, pioneiro sobre o assunto no Brasil, inclusive desenvolvendo o primeiro estudo acadêmico da área.

Foi dele a criação do primeiro escritório de Storytelling do Brasil, o Storytellers Brand ‘n’ Fiction e, desde 2006, já instruiu mais de mil pessoas em dezenas de cursos e oficinas, inclusive fora do Brasil: Portugal, Peru, Inglaterra, Holanda, Singapura e Nigéria. Atualmente é professor de Storytelling na Escola Superior de Propaganda e Marketing e representa a instituição em grandes eventos como o IT Forum e o Forum Digital voltados a CEOs, CIOs e CMOs. Inscrições pelo comunicacao@seprorgs.org.br

