Porto Alegre recebe a primeira edição do Paris Challenge

Acontece, neste domingo, a primeira edição do Paris Challenge, torneio que reúne mais de 200 atletas da PSG Academy, em Porto Alegre. O evento contará com representantes a partir da categoria sub-7 até sub-19. O Paris Challenge busca observar em um ambiente competitivo os atletas da equipe e promover a integração entre familiares ao longo da atração. A cerimônia de abertura está marcada para às 14:00. E para quem não perde os jogos da Copa do Mundo, um telão exibirá a partida entre Croácia e Dinamarca durante a tarde.

Deixe seu comentário: