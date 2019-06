Porto Alegre recebe cinco jogos da Copa América a partir deste sábado

O confronto entre as Seleções da Venezuela e do Peru, às 16h deste sábado, abre o calendário da Copa América de 2019 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E a realização de parte do evento na capital gaúcha motivou um planejamento especial em diversos setores, tais como mobilidade, segurança, turismo e hotelaria, em moldes semelhantes aos de 2014, quando o estádio Beira-Rio sediou partidas da Copa do Mundo.

Além deste duelo, outros quatro estão agendados: Uruguai contra Japão (quinta-feira que vem, às 20h), Catar versus Argentina (dia 23, às 16h), uma das quartas-de-final (dia 27, às 21h30min) e uma das semifinais (3 de julho, no mesmo horário). A tabela da competição tem, ainda, jogos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

A rede hoteleira, com capacidade para 8,6 mil unidades habitacionais (totalizando cerca de 18 mil camas), tem cerca de 83% de ocupação nas datas dos jogos. Além disso, os estabelecimentos do tipo “hostel” estão 100% lotados para essas datas dias das partidas.

Dentre as ações que serão realizadas pela prefeitura para receber os visitantes está a CIT (Central de Informações ao Turista), disponível no Mercado Público, Travessa do Carmo (Cidade Baixa) e Aeroporto Salgado Filho (Zona Norte), além de uma unidade móvel em ônibus da Linha Turismo e de atividades no Acampamento Farroupilha do Parque da Harmonia (Centro Histórico).

O Escritório de Turismo distribuirá materiais de informações turísticas com atendimento em língua estrangeira (português, espanhol e inglês) no Centro Histórico, no Linha Turismo, no aeroporto e pelo CIT Móvel em dias de jogos. Também serão realizadas atividades de fiscalização de comércio irregular na área demarcada pela Conmebol (Arena do Grêmio, Beira-Rio, estação Trensurb do Mercado Público e Rodoviária).

Segurança

A Guarda Municipal vai auxiliar as forças de segurança estaduais, além de ajudar na mobilidade na região do estádio e pontos turísticos da Capital, além de coibir o comércio ilegal na região da Arena do Grêmio.

“Utilizaremos o Centro Integrado de Controle, com monitoramento por câmeras e acompanhamento de pelo menos um integrante de cada órgão municipal, para facilitar o fluxo de informações, chegada de demandas e otimização das respostas de ação”, frisou o chefe da Equipe Operacional da Guarda Municipal, Marcelo Silva.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) coordena as mudanças de trânsito e transporte público nos dias de jogos, deslocamentos de seleções e autoridades. Em dias sem jogos, também serão monitorados os pontos turísticos, rotas entre aeroporto e hotéis, centros de treinamento e o estádio, bem como seu entorno.

As equipes começam a ser distribuídas, sete horas antes de cada jogo, em pontos estratégicos de monitoramento e orientação do trânsito, transporte coletivo e pedestres. Isso inclui isolamentos para impedir o estacionamento de veículos em trechos da rua Gilberto Lehnen, avenida José Pedro Boéssio e rua Palmira Gobbi.

Já quatro horas antes de cada partida, começam as alterações e desvios do trânsito. Serão fechados o acesso da BR-448 (sentido Interior-Capital) em direção à Padre Leopoldo Brentano e Gilberto Lehnen, e a outras vias da região próxima ao estádio do Tricolor gaúcho.

Faltando três horas para o apito inicial, entram em operação as linhas especiais para levar torcedores até o estádio. Serão quatro linhas especiais, com saída em diferentes regiões da cidade: F-04, T2.3 Arena, LCA1 Especial Copa e LCA2 Especial Copa América.

Para o fluxo de saída da Arena, cerca de uma hora antes do término das partidas será implementado o sentido único nas avenidas A.J. Renner, Voluntários da Pátria e rua Frederico Mentz. Mais informações podem ser obtidas em www.eptc.com.br.

(Marcello Campos)

