Porto Alegre recebe debate sobre a educação

Porto Alegre será palco na segunda-feira (16), das 8h30min às 18h, de mais uma edição do “Um Dia Positivo”. O evento, que será realizado no Master Grande Hotel (rua Riachuelo, 1070, no Centro), propõe um debate sobre o atual cenário e possibilidades para o campo da educação no País.

Promovido pelo Sistema Positivo de Ensino, o encontro pretende reunir cem gestores e 200 professores da região. Além de Porto Alegre, estão previstas outras edições em Curitiba, Salvador, São Paulo, Manaus, Belém e Ribeirão Preto.

Especialistas na área da educação abordarão os mais variados temas, entre eles a ética na educação, como promover a língua inglesa com excelência internacional e como gestores escolares podem driblar incertezas em um cenário de crise com estratégias criativas. O evento é gratuito. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail grupo.umdia@positivo.com.br.

Sistema

O Sistema Positivo de Ensino está presente em 1.890 escolas e atende mais de 500 mil alunos em 950 municípios do território nacional. Na Capital gaúcha, são seis escolas conveniadas e mais de 2.100 alunos atendidos.

