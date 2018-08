Porto Alegre recebe evento de turismo

Muito mais que a promoção do destino, o ‘Road Show Recife: capital da criatividade’ quer promover o amor e o encantamento pela capital pernambucana em um evento itinerante que vai visitar nove cidades brasileiras até o final de outubro. Na capital gaúcha, o evento acontece no dia 7 de agosto, no restaurante Coco Bambu, no Shopping Iguatemi. A ação é realizada pela Prefeitura do Recife.

