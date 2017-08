Porto Alegre recebe a exposição “Viver, Conviver & Reviver”

Com intuito de promover o tema do envelhecimento ativo, além de estimular a arte e a cultura, o Itaú Viver Mais traz para Porto Alegre a exposição fotográfica “Viver, Conviver & Reviver”, com 112 imagens de 53 participantes com idade acima de 55 anos, produzidas pelo artista Thomas Baccaro exclusivamente para este projeto.

As fotos serão expostas de 1º de 17 de setembro, no Espaço Itaú de Cinema, no Bourbon Shopping Country, e a visita pode ser feita todos os dias, das 13h às 22h, gratuitamente.

As imagens são acompanhadas pelos textos “A Arte De Ficar Mais Velho”, de Drauzio Varella, e “A Arte de ser Artista”, de Paulo Klein, produzidos também com exclusividade para a mostra. “Fazer cada um dos fotografados se sentirem especiais e belos foi o objetivo deste meu ensaio. Quis que cada um pudesse viver mais esta experiência entre tantas já vividas”, conta Thomas Baccaro, que tem como uma das características de seu trabalho, a facilidade de captar espontaneidade.

Os registros enfatizam a alegria transmitida por cada um dos fotografados – todos participantes do programa Itaú Viver Mais – e traduzem, por meio da ótica de Baccaro, a saúde, a felicidade e a paz que encontram em si mesmos, trazendo a reflexão sobre como é envelhecer ativamente e a importância deste processo.

A exposição “Viver, Conviver & Reviver” já passou por São Paulo (SP), em junho, e por Belo Horizonte (MG), em agosto. Após passar por Porto Alegre (RS), a exposição seguirá para o Rio de Janeiro (RJ) em outubro.

SERVIÇO:

Exposição “Viver, Conviver & Reviver”

Artista convidado: Thomas Baccaro

Textos: “A Arte De Ficar Mais Velho”, de Dráuzio Varella, e “A Arte De Ser Artista”, de Paulo Klein

De 1º a 17 de setembro de 2017

Entrada gratuita

Local: Espaço Itaú de Cinema – Bourbon Shopping Country – 2º piso – Av. Túlio de Rose, 80 – Passo d’Areia – Porto Alegre/RS

Horário: Todos os dias, das 13h às 22h

