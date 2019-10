Porto Alegre recebe grandes nomes do mercado, nesta quarta-feira, para falar sobre carreiras e empreendedorismo

Afinal, o que inspira o caminho de um empreendedor? É com essa reflexão que a escola Conquer, líder no treinamento de “core skills”, realiza em Porto Alegre, nesta quarta-feira, mais uma edição do evento “Conquer Day”. Em destaque, grandes nomes do mercado reunidos para compartilhar experiências, aprendizados e trajetórias profissionais.

O time de convidados é de peso: Guilherme Massena e Eduardo Hommerding (fundadores da empresa de e-commerce Dobra), Marcio Lena (diretor de Tecnologia da Informação da Dell Computadores), Daniela Arruda (fundadora da Babel Ventures) e Josef Rubin (cofundador da Conquer).

“Esse evento tem como propósito conectar e inspirar pessoas”, ressalta Hendel Favarin, um dos criadores da escola. “Serão quatro líderes de destaque em suas respectivas áreas, todos dividindo com o público o que eles aprenderam na prática, onde erraram, onde acertaram, como superaram adversidades, enfim, suas próprias experiências.”

Dentre os quatro participantes, três são grandes profissionais que começaram suas caminhadas no Rio Grande de Sul e possuem histórias inovadoras e de sucesso, atuando em âmbito nacional e internacional.

Guilherme Massena e Eduardo Hommerding vão contar a trajetória da Dobra, que atua no segmento de produtos feitos de papel e que faturou R$ 2,7 milhões no ano passado, com uma proposta um modelo bastante diferenciado de gestão, em que todos os funcionários – incluindo os próprios sócios – recebem o mesmo salário.

Já Marcio Lena contará sua história na gigante da informática, a Dell, e como ele chegou ao cargo de diretor de TI. Por sua vez, Daniela Arruda, da Babel Venture, falará sobre os desafios que as mulheres encontram no mercado de venture capital e como ela e a sua sócia enfrentaram esses obstáculos e criaram um fundo no Vale do Silício (Estados Unidos) de quase R$ 30 milhões em investimentos em startups brasileiras.

Sucesso

O “Conquer Day” já recebeu nomes como o comunicador Marcos Piangers (escritor do livro “Papai é Pop”), Andrea Iorio (chief digital Officer na L’Oréal cosméticos e ex-diretor do aplicativo de relacionamentos Tinder na América Latina), Vitor Torres (executivo e fundador da Contabilizei), Elisa Simões (executiva da Wiser Educação), Maurício Benvenutti (cofundador do Startse), Maria Dolores (fundadora da marca Maria Dolores) e Rose Dantas (diretora comercial nacional da rede de escolas de idiomas Wise Up), dentre muitos outros.

Participação

A atividade é gratuita e está marcada para as 19h no Teatro da Amrigs (avenida Ipiranga nº 5.311, bairro Partenon, na Zona Leste da capital gaúcha). Apesar da entrada franca, a participação é condicionada à entrega de pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, que será revertido para doação. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.escolaconquer.com.br ou em link específico no site www.sympla.com.br.

(Marcello Campos)

