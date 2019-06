Porto Alegre recebe maratona neste domingo e região terá esquema especial de trânsito

A 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre acontecerá neste domingo (2), com largada às 7h, na frente do Jockey Club, na avenida Diário de Notícias. Um esquema especial de trânsito foi preparado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

A maratona

Com dez mil inscritos, a tradicional corrida de rua terá representantes de 11 países. Os atletas irão percorrer 42,195 quilômetros e o favoritismo é dos quenianos. Os atletas percorrerão 42,195 quilômetros.

O diretor da programação da maratona, Paulo Silva, afirma que a competição já está consolidada como evento de ponta no calendário internacional de corridas. “Claro que os quenianos são favoritos, mas teremos a participação de cerca de 40 atletas do grupo de elite das maratonas, inclusive brasileiros, uma demonstração da importância do evento. O percurso foi cada vez mais aprimorado no decorrer dos anos, tendo apoio fundamental da EPTC na organização do trânsito e do transporte.”

Programação

6h55 – Prova dos Cadeirantes (42,195Km)

7h – Maratonas Masculina, Feminina (42,195Km), Rústica (7km), Meia Maratona (21,097Km)

11h – Maratoninha (distâncias variáveis conforme a idade dos inscritos)

Trânsito e transporte

Os bloqueios de ruas e desvios de trânsito, inclusive de linhas de ônibus, com transferência de pontos de terminais, começam no final da noite deste sábado, 1º de junho, e na madrugada de domingo, até cerca de 13h30 do dia 2. Os principais terminais de ônibus da área central não serão afetados.

O gerente de Fiscalização de Trânsito da EPTC, Paulo Ramires, lembra que a maratona é um evento da cidade. “É uma grande festa de confraternização entre as pessoas (…) isto faz parte da organização de um evento de grande porte, como ocorre nas principais cidades, exigindo a compreensão de todos em algum tipo de desconforto na circulação”.

Principais bloqueios e desvios de trânsito:

– Desvio do trânsito da av. Padre Cacique, Centro/bairro: 6h10 (Pinheiro Borda, Taquari, …)

– Bloqueio da av. Diário de Notícias, total: sábado, às 22h – Bairro/Centro, domingo à 0h – Centro/bairro

– Bloqueio av. Mauá, total: 5h30 (a partir da Bento Martins)

– Bloqueio da av. Edvaldo Pereira Paiva, total, nos dois sentidos: 6h

– Desvio do trânsito da av. Icaraí, Centro/bairro: 6h30 (Coronel Claudino, Tamandaré, …)

– Bloqueio do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva: 6h

– Wenceslau Escobar, Centro/bairro: 6h30 (entre a Diário de Notícias e a Copacabana)

– Bloqueio da av. João Pessoa, Centro/bairro: 6h40

– Bloqueio da av. Azenha, Centro/bairro: 7h

Veja aqui mais informações.

Deixe seu comentário: