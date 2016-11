Porto Alegre recebe mostra de cinema russo

Porto Alegre recebe de quinta (24) até 2 de dezembro a 2ª Mostra de Cinema Russo Mosfilm, uma oportunidade de assistir a clássicos da cinematografia russa. A mostra, com entrada franca, inicia com a exibição do longa “Aleksandr Nevsky”, obra-prima de Serguei Eisenstein, totalmente restaurado.

A iniciativa é uma realização da União Gaúcha dos Estudantes-UGES, UMESPA, Centro Popular de Cultura da UMES de São Paulo e Mosfilm, em parceria com a Cinemateca Paulo Amorim, IECINE e Casa de Cultura Mario Quintana.

Além deste, serão apresentados na Sala Paulo Amorim (CCMQ – Rua dos Andradas, 736), outros sete filmes contemplando produções de diferentes épocas e gêneros (drama, guerra, fantasia e comédia musical), realizadas pelo maior e mais antigo estúdio de cinema da Rússia.

Integram a programação “Boris Godunov”, de 1986, dirigido e estrelado por Serguey Bondarchuk; “A Estrela”, de 2002, uma filmagem do romance homônimo de Emmanuil Kazakevich, publicado em 1947; o “O conto do czar Saltan”, também baseado em poema de Aleksandr Pushkin e “Um acidente de caça”, de 1978, adaptado da novela de Anton Chekhov, publicada como folhetim em 1884-85 e considerada precursora do romance policial psicológico.

Completam a seleção, “Noite de inverno em Gagra”, um drama musical de 1985, “Arsenal” (1928), segundo filme da trilogia silenciosa de Dovzhenko, ambientada na 1ª Guerra Mundial; e “Cossacos de Kuban” (1949), a maior produção musical do cinema soviético.

O Mosfilm, criado em 1924 e desde 1998 dirigido por Karen Shakhnazarov, década em que foi totalmente renovado e modernizado, abriga um acervo de mais de 2.500 filmes de diretores que ajudaram a criar a história do cinema mundial. Entre os cineastas russos estão Sergei Eisenstein, Aleskandr Dovzhenko, Vsevolod Pudovkin, Ivan Pyriev, Grigori Aleksandrov, Mikhail Romm, Gigori Chukhrai, Mikhail Kalatozov, Serguei Bondarchuk, Andrei Tarkovsky e Leonid Gaiday.

Atualmente ainda é o maior estúdio da Rússia e um dos maiores da Europa, contando com cidades cenográficas e equipamentos de alta tecnologia que lhe permitem realizar o ciclo de produção do cinema em sua totalidade.

