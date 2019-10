Porto Alegre recebe neste fim de semana o festival de humor Risorama

Nos dias 1º e 2 de novembro, Porto Alegre recebe a sua primeira edição do Festival Risorama, mostra de comédia stand-up em formato de bar que reúne grandes nomes do humor nacional, com apresentações no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834 – Cidade Baixa), a partir das 20h. Ingressos estão à venda.

O festival, que conta com mais de 16 anos de história com sessões lotadas em todas as suas apresentações, reúne, no primeiro dia (1º), sexta-feira, nomes como o humorista Victor Sarro (um dos maiores nomes do humor da atualidade, elenco fixo do programa “Anitta Entrou no Grupo”, do Multishow, passando como roteirista de programas como “Encontro com Fátima Bernardes”, “Tudo pela Audiência”, “Programa do Porchat”, entre outros); Cris Pereira (com o seu personagem “bagual” Gaudêncio, um típico morador do interior e, no caso gaúcho, em que faz um tradicionalista ferrenho que conta seus casos e acasos engraçados, prometendo levar o público para as gargalhadas); entre outros.

Já no sábado (02), a programação reúne Nando Viana (um dos principais nomes do humor da atualidade, com um dos canais no Youtube que mais crescem no páis, participante do “A Culpa É do Cabral, do canal Comedy Central, sucesso na Netflix com seu especial “Nando Viana – Da turma do Fundão desde 1981”); Nil Agra (que já passou pelos mais populares quadros de humor da TV brasileira, como o Humor na Caneca do Jô Soares e República do Stand up do Comedy Central, fez também parte do elenco principal do programa Estranho Show de Renatinho, no Multishow, ao lado dos também humoristas Tata Werneck, Maurício Meirelles, Murilo Couto e Marco Gonçalves, seus parceiros de banda do qual atuou como baterista, e atualmente está no ar com os programas A História Bêbada e Entre Risos no Comedy Central); entre outros.

A curadoria do Festival Risorama é feita pelo humorista paranaense Diogo Portugal, que também será o mestre de cerimônias das duas noites, um dos pioneiros do stand-up no Brasil e que é sucesso em vários projetos na televisão e na internet. “Para o Risorama de Porto Alegre pensei em convidar diferentes perfis de humoristas. Temos nomes que são de destaque na televisão, no rádio e na internet, bem como uma mistura entre humoristas de projeção local e nacional. Assim é o risorama, um encontro do bom humor”, explicou.

O Festival Risorama Porto Alegre é apresentado pela Previsul, com patrocínio do Madero e apoio da Ticket Log. A realização da Secretária Especial da Cultura e o Ministério da Cidadania. Os ingressos estão disponíveis pelo site sympla.com.br/opiniao, a partir de R$ 25 (meia-entrada + taxa administrativa). Confira também a opção de ingresso solidário, por R$ 30 (+ taxa administrativa). Todos os espetáculos são acompanhados de intérpretes de Libras.

Serviço:

O que: Festival Risorama Porto Alegre | Tour 2019

Quando: 1º e 2 de novembro (sexta e sábado)

Horário: A partir das 20 horas – Abertura da casa 18h30

Local: Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834 – Cidade Baixa)