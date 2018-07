Porto Alegre recebe palestra gratuita sobre a Nova Lei de Migração

No dia 27 de julho de 2018, acontece o seminário “Nova Lei de Migração: Uma Janela de Oportunidades”, a partir das 8h30, no Auditório do Banco de Desenvolvimento da Região Sul (BRDE), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O evento vai reunir especialistas da área de migração, além de autoridades do setor, para um debate sobre as mudanças impostas pelo novo estatuto, que entrou em vigor em novembro de 2017. Na ocasião, também será abordada a aplicação da legislação trabalhista para a contratação de imigrantes e o perfil dos venezuelanos que estão chegando ao Brasil. A iniciativa é gratuita e tem vagas limitadas.

Um dos grandes destaques do dia, será a apresentação do Guia Prático da Nova Lei de Migração, material coordenado pela EMDOC, consultoria de mobilidade global, em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas (ONU). “Este encontro é de grande relevância para todas as empresas que já contratam ou visam imigrantes em seus quadros funcionais e, também, para os que se interessam pelas causas humanitárias do Brasil. O novo marco regulatório traz diversas mudanças, principalmente no que tange a multas e penalidades previstas para contratações irregulares de imigrantes, entraves que serão abordados na data”, comenta o presidente da EMDOC, João Marques da Fonseca.

A abertura dos trabalhos ficará por conta de autoridades e representantes da Casa Civil, Presidência da República, ACNUR, PNUD e BRDE. Como representante de ações sociais disponíveis para este público no País, o presidente da EMDOC, empresa mantedora do PARR (Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados), projeto que tem como proposta auxiliar os imigrantes a se recolocarem no mercado de trabalho brasileiro, irá explanar sobre os resultados já alcançados pelo programa, levando ao seminário cases de sucesso, como o da Sodexo, companhia parceira da entidade.

Com uma mesa composta por representantes e autoridades do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Nacional de Imigração ainda será conduzido um diálogo sobre a nova Lei de Migração e as suas implicações trabalhistas.

“A ocasião é de suma importância para empresários e responsáveis pelas áreas de Recursos Humanos das companhias, além daqueles que querem entender melhor a nova Lei de Migração. No âmbito migratório, os processos de expatriação, registro de estrangeiros, obtenção de vistos ou autorização de trabalho e permanência, entre outros procedimentos, também sofreram muitas alterações e este encontro levará até as empresas informações úteis e eficazes sobre todas estas novidades”, finaliza Fonseca.

Inscrições e mais informações sobre o seminário “Nova Lei de Migração: Uma Janela de Oportunidades” podem ser realizadas pelo e-mail: ascom@brde.com.br ou pelo telefone: (51) 3215-4914.

