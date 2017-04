Porto Alegre recebe seminário sobre as consequências da Operação Lava-Jato na construção civil

No dia 25 de abril, Porto Alegre receberá o 6º Seminário de Valorização do Trabalho e Vida, que neste ano terá o tema “Trabalho na Construção Civil pós-operação Lava-Jato”. Trabalhadores, empresários, agentes políticos, formadores de opinião e palestrantes discutindo juntos para um melhor entendimento sobre o que mudou e o que ainda vai mudar na construção civil, e no Brasil enquanto sociedade, depois do início do desmantelamento da corrupção que assolou o País. O evento ocorre no auditório da AMRIGS, na avenida Ipiranga, 5.311, na capital gaúcha. Como trata-se de um evento gratuito, as vagas são limitadas.

Entre os palestrantes, os cientistas políticos Marcelo Suano e João Guilherme Vargas Neto, além do diretor-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Similares do Panamá, Saúl Mendez.

O evento, promovido pelo STICC (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre), tem o apoio do Ministério do Trabalho, Sinduscon-RS, Senge-RS, Secovi-RS, Sinditest, Fundacentro e CREA-RS.

