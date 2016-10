Porto Alegre reelege mais de dois terços dos atuais vereadores

Com 574 candidatos concorrendo a uma vaga no Legislativo municipal, mais de dois terços dos vereadores de Porto Alegre foram reeleitos neste domingo (2). Dos 36 atuais ocupantes da Câmara Municipal, 25 conquistaram o direito de atuar por mais quatro anos — ou seja, uma taxa de reeleição de 69,4%.

O partido que mais reelegeu vereadores no Legislativo foi o PTB, que garantiu um novo mandato para quatro dos atuais representantes. A sigla, no entanto, não elegeu mais ninguém e perde duas das seis cadeiras que ocupa atualmente na Câmara. Com isso, a maior bancada passará a pertencer ao PMDB, que aumentou de quatro para cinco o número de vereadores na capital gaúcha.

Quatro partidos mantiveram os vereadores que já atuam no Legislativo porto-alegrense: PSB, com dois representantes; e PSD, Rede e SD, com um representante cada.

O PCdoB é o único partido que não terá mais bancada. Com uma vereadora atualmente na Câmara Municipal, a sigla não elegeu ninguém em 2016. O PSDB e o Novo, sem representantes na atual composição, elegeram um vereador cada para os próximos quatro anos.

Gênero

Quatro mulheres foram eleitas para o próximo mandato no Legislativo de Porto Alegre. O número é idêntico ao da atual composição da Câmara e representa 11% dos vereadores da capital gaúcha — onde 54,75% do eleitorado são compostos por mulheres.

Duas das quatro vereadoras de Porto Alegre foram reeleitas, uma taxa de renovação de 50% entre as representantes femininas da Câmara Municipal.

A candidatura que ficou em primeiro lugar em número de votos para o Legislativo porto-alegrense foi a de uma mulher. Fernanda Melchionna (PSOL) garantiu a melhor votação da capital gaúcha, com 14.630 votos (2,1% do total). A candidata, reeleita, obteve mais de mil votos de diferença para o segundo colocado, Mauro Zacher (PDT), que conquistou 13.551 votos (1,97% do total).

A segunda mulher mais bem classificada foi Sofia Cavedon (PT). Ela também foi reeleita em 2016 e ficou na sétima posição entre os mais votados, com 9.670 votos (1,4% do total). Mônica Leal (PP) e Comandante Nádia (PMDB) foram a 13ª e 17ª mais votadas, respectivamente. (Daniel Isaia/ABr)

Número de reeleitos por partido

PTB: 4

PMDB: 3

PT: 3

PDT: 3

PP: 1

DEM: 2

PRB: 1

PSB: 2

PSOL: 2

PCdoB: 0

PR: 1

PROS: 0

PSD: 1

Rede: 1

SD: 1

PSDB: 0

NOVO: 0

