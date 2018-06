Porto Alegre registrou a temperatura mais baixa deste ano

Porto Alegre registrou, na madrugada deste domingo (17), a temperatura mais baixa desde o início deste ano, de acordo com informações do Sistema Metroclima. A mínima, de 0,3°C, foi verificada no bairro Lami, na Zona Sul da cidade.

No Sarandi, na Zona Norte, fez 1,8°C, e na Tristeza, na Zona Sul, 3,4°C. No Centro, os termômetros marcaram 4,2°C. Houve ocorrência de geada em alguns pontos da Capital. Segundo o Metroclima, a geada em Porto Alegre ocorre todos os invernos, mas é menos frequente do que no interior do Rio Grande do Sul, onde temperaturas negativas voltaram a ser registradas em mais de 20 municípios na madrugada e ao amanhecer deste domingo.

As temperaturas mínimas no RS ocorreram em Santa Rosa (-4,8°C), Soledade (-4,7°C), São José dos Ausentes (-4°C) e Canela (-2,4°C), de acordo com a Metsul Meteorologia.

Previsão do tempo

Nesta segunda-feira (18), o sol predomina ao longo do dia em Porto Alegre. Não se descarta a formação localizada de nevoeiro ao amanhecer. O vento fica calmo. A temperatura sobe mais, e a tarde será agradável, mas ainda faz frio na madrugada e ao amanhecer. Mínimas entre 5°C e 7°C e máximas entre 19°C e 21°C.

Na terça-feira (19), o sol predomina ao longo do dia. O vento permanece calmo. Nas primeiras horas da manhã, podem ocorrer formações localizadas de neblina e nevoeiro. A temperatura terá maior elevação. Mínimas entre 6°C e 8°C e máximas entre 21°C e 23°C.

O Sistema Metroclima – Vigilância Meteorológica de Porto Alegre foi criado em 2007 para monitorar as condições atmosféricas na Capital gaúcha 24 horas por dia mediante uma rede de estações automáticas e pluviômetros que oferecem dados de chuva e outras variáveis meteorológicas em todas as zonas geográficas da cidade.

Para esse trabalho, de acordo com a prefeitura, são utilizadas as mais modernas ferramentas, como radares meteorológicos, sistemas de detecção de descargas atmosféricas, modelos numéricos nacionais e internacionais, acompanhamento de imagens de satélite, radiossondagens de aeroportos e estações automáticas.

Inverno

Apesar de parecer já ter iniciado há alguns dias para os gaúchos, o inverno – a estação mais fria do ano, com dias mais curtos e noites mais longas – começará oficialmente às 7h07min do dia 21 de junho e terminará em 22 de setembro, com a entrada da primavera.

