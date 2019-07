Porto Alegre registrou quatro assassinatos em menos de 48 horas

Nas últimas 48 horas, quatro pessoas foram assassinadas em Porto Alegre. No início da semana, por volta da meia-noite, um homem, com identidade ainda não divulgada, foi morto no bairro Jardim Carvalho. Na madrugada seguinte, por volta das 02h20, criminosos torturaram e sequestraram um jovem de 22 anos, até que ele os levasse até a residência de um casal, no Jardim Botânico. Chegando no local, os criminosos executaram os três.

Segundo a Brigada Militar, na segunda-feira (22), além do homem morto, um catador de materiais recicláveis também foi encontrado no local, ainda com vida. Ele recebeu atendimento médico pela equipe do Samu. O crime que tirou a vida de Paulo Ricardo e Karine Oliveira, ambos com 32 anos, e Pablo Nunes Almeida, de 22, foi denunciado por um vizinho, que acordou com o barulho de homens invadindo a residência do casal. Ainda não se sabe o que motivou os dois crimes.

