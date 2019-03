Porto Alegre se transforma na capital do empreendedorismo na saúde bucal, dia 29, das 13h30m às 18h, na sede do CRO

De acordo com o banco de dados do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/RS), tão somente 10% dos cirurgiões-dentistas estabelecidos no Estado atuam como Pessoa Jurídica.

Estes dados se contrapõem a tendência de crescimento do empreendedorismo no Brasil e no Mundo. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, divulgada pelo Sebrae, o País se mantém na liderança quando o tema é empreendedorismo.

”Se por um lado existe uma demanda clara e consistente por serviços e por outro, profissionais qualificados e disponíveis ao atendimento (…) porque não criar um sistema de capacitação que permita ao cirurgião-dentista desenvolver uma gestão vencedora, promovendo avanços na saúde e desenvolvimento econômico. Para sistematizar essa cadeia virtuosa, o Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS) decidiu instituir o projeto Cirurgião-dentista Empreendedor – apoio mercadológico e estratégico para o profissional”, explica o presidente do CRO/RS, Nelson Eguia – nacionalmente reconhecido com Embaixador do Empreendedorismo na Saúde Bucal.

O projeto de capacitação é gratuito, aberto a todos os profissionais da saúde bucal e conta com o apoio da Associação Brasileira de Odontologia – Rio Grande do Sul (ABORS).

É a segunda vez que a Capital recebe o CD Empreendedor. Nesta edição, a palestrante convidada para abordar o tema “5 passos para impulsionar seu consultório”, será a cirurgiã-dentista Marina Lara, CEO da Clínica Marina Lara há 18 anos, Invisalign Top Doctor Diamond, construiu 60% da carteira de pacientes através da internet, além de ser professora de Gestão e Marketing em Odontologia.

Entre as pautas abordadas estão: os desafios no processo de gestão da clínica, treinamento da equipe, captação de pacientes, apresentação dos cases de sucesso e outros temas.

“Nós estaremos conversando sobre os desafios do dia-a-dia, para conquistarmos sucesso, resultado e lucratividade nos consultórios odontológicos”, convida Marina.

Serviço: CD EMPREENDEDOR / Março, 29 – 13h30 às 18h/ Sede do CRO/RS: Rua Vasco da Gama, 720 / Promoção: Conselho de Odontologia/RS. Informações: (51) 3026-1785 / www.crors.org.br

