Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Estão abertas as inscrições para a edição da feira, que já conta com mais de 50 marcas, na Capital. (Foto: Divulgação)

A Franchise4u, feira de franquias com horário agendado, responsável por conectar pessoas a negócios de forma gratuita para os visitantes, dá continuidade à sua rota, agora, pelo sul do País. O evento, que está em sua 25ª edição, será nesta quinta-feira (21), das 9h às 20h, no Sheraton Porto Alegre Hotel, que fica na rua Olavo Barreto Viana, 18 – Moinhos de Vento, Porto Alegre.

Segundo levantamento da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o Rio Grande do Sul registrou um crescimento considerável em número de redes: 17% a mais que o ano anterior, encerrando o terceiro trimestre do ano com 558 marcas. Já o número de unidades franqueadas instaladas saltou de 5.265 para 5.733, nesse mesmo período.

Ainda de acordo com a ABF, a região Sul faturou 7,648 bi neste terceiro trimestre do ano. “O Sul do Brasil é um ambiente econômico favorável para quem deseja apostar no setor. O desenvolvimento continuo da região fez com que retornássemos para promover a feira e contribuir para o fomento do empreendedorismo, com oportunidades para quem deseja iniciar o próprio negócio, com opções seguras e de todos os valores de investimento”, explicou Ricardo Branco, diretor executivo da Franchise4u.

Neste período, todos os segmentos tiveram resultados positivos, com destaque para os setores de Alimentação, com aumento de 26,3%; Saúde, Beleza e Bem-Estar, 18,7%; e Serviços Educacionais com 12,4%. “A Franchise4u é uma feira de formato dinâmico que tem chamado a atenção das redes, principalmente pela pluralidade de negócios para todos os perfis de investidores”, disse Ricardo Branco.

Serviço:

O que: FRANCHISE4U Porto Alegre

Data: de 2019

Horário: Das 9h às 20h

Local: Sheraton Porto Alegre Hotel

Endereço: Rua Olavo Barreto Viana, 18 – Moinhos de Vento

Mais informações e agendamentos: www.franchise4u.com.br.

