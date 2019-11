Esporte Porto Alegre sedia maior evento de MMA do Sul do País

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

O evento ocorre neste domingo no Barra Shopping. Foto: Taura MMA/Divulgação SMDE PMPA O evento ocorre neste domingo no Barra Shopping. (Foto: Taura MMA/Divulgação SMDE PMPA) Foto: Taura MMA/Divulgação SMDE PMPA

Porto Alegre sedia, neste domingo (24), o maior torneio de combate do Sul do país. A 8ª edição Taura MMA começa às 17h, no Barra Shopping Sul, trazendo grandes lutadores nacionais e internacionais – entre eles, Rodrigo Minotauro. O evento conta com apoio institucional da Diretoria de Turismo e Eventos da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico). As lutas serão transmitidas ao vivo pelo canal por assinatura Combate.

No cenário nacional do MMA, o evento era conhecido como CTNV (Circuito Team Nogueira Viamão). Mas, em função da grande repercussão, passou a se chamar Taura MMA. “Porto Alegre vem ampliando sua agenda de eventos com projeção nacional e internacional. Nosso compromisso é abrir a cidade, cada vez mais, para essas oportunidades que atraem turistas e empreendedores, dinamizando nossa economia”, diz o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade.

O Taura MMA deste ano prevê grandes combates e cinco disputas de cinturão nas categorias peso-pesado, pena, galo e palha. “Um evento como esse, de grande porte, atrai turistas de todo o Brasil. E contamos com um diferencial: a transmissão ao vivo, que vai ampliar a visibilidade da cidade”, ressalta o diretor de Turismo e Eventos da SMDE, Leandro Balardin.

8º Edição Taura MMA – Porto Alegre

Quando: Domingo, 24 de novembro, a partir das 17h

Onde: Barra Shopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300)

Ingressos à venda no site Minha Entrada

Peso-galo: Juan González x Douglas He Man (cinturão)

Peso-meio-médio: Renato Pezinho x Vinicius Cruz

Peso-pena: Jeferson Aldin x Isaac Moura

Peso-leve: Lúcio Abreu x Herbert Matagal

Card preliminar

Peso-meio-pesado: Marcos Conrado x Dirlei Mão de Pedra

Peso-meio-pesado: Leonardo Guimarães x Patrick Quadros

Peso-palha: Cris Macfer x Thaiane Souza

Peso-galo: Ary Farias x Rony Henrique

Peso-galo: Leandro Foguinho x Giliarde Wolverine

Peso-mosca: Tarcísio Romano x Felipe Gheno

Peso-meio-médio: André Fischer x Raimundo Tubarão

Peso-pena: Gian Sarturi x Jameson Oliveira

Peso-pena: William Gralha x Alexander Querubim

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário